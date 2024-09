Barbeiro é esfaqueado por companheira após discussão no Recreio São Judas Tadeu

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal marcou o início da madrugada desta terça-feira, 3, em um condomínio no Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos. Um barbeiro de 19 anos, segundo consta em boletim de ocorrência elaborado por policiais militares que atenderam o fato por volta da 1h45, teria recebido uma facada nas costas e a agressão teria partido de sua companheira de 23 anos.

Os PMs foram solicitados via Copom para comparecer até o apartamento, já que havia um “pedido de socorro”, já que um homem estaria com um ferimento feito por faca. No local, constataram que havia um casal, marcas de sangue pelo apartamento e que teria havido uma discussão e posterior agressão a faca. Constataram ainda que a mulher estaria com comportamento alterado e apresentava ferimento em um dos dedos da mão e o homem, um ferimento nas costas feito por uma faca. Com um vizinho, os PMs teriam apreendido duas facas que, segundo a testemunha, foram retiradas das mãos da mulher.

Os policiais encaminharam os envolvidos à UPA Vila Prado para atendimento médico e afirmaram no BO que a mulher estaria dando tapas no próprio rosto e fazia movimentos de esganadura no próprio pescoço. Posteriormente ambos foram encaminhados ao plantão para as deliberações de praxe.

