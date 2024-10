Assaltante é preso após roubar estudante no Cidade Jardim

Viatura PM -

Um homem de 34 anos foi detido por policiais militares por volta das 22h20 desta terça-feira, 1, acusado de praticar um roubo no Cidade Jardim.

O crime teria ocorrido no cruzamento da Alameda dos Crisântemos com a Alameda das Orquídeas. Um estudante de 21 anos disse que caminhava quando foi abordado por um desconhecido que estaria armado. Mediante ameaças entregou sua mochila e seu celular.

A PM foi acionada e com as características chegou até o acusado, que confessou o crime no cruzamento das ruas Antonio Rogano com a Padre Bento, na Vila Jacobucci.

Questionado, disse que o celular estaria em um Celta, a poucos metros dali e que um colega seu, seria o comparsa e o ajudou na fuga do local do roubo. A mochila foi recuperada, após ser jogada em uma caçamba na rua Joaquim da Cruz Penalva.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por roubo e recolhido ao centro de triagem.

