Arquiteto é rendido por bandido armado e tem o carro roubado no Boa Vista

Viatura Polícia Civil no plantão policial -

Um arquiteto de 40 anos foi vítima de um assaltante na madrugada deste domingo (30), no bairro Boa Vista, em São Carlos.

A vítima relatou que enquanto deixava sua namorada em casa, na Rua Antonio Frederico Ozanan, um indivíduo alto e magro, vestindo roupas escuras e capuz, o abordou com uma arma.

O bandido apontou a arma para sua cabeça, exigindo que ele saísse do veículo. Após obedecer às ordens do assaltante, o rapaz foi agredido com uma coronhada na cabeça. O criminoso fugiu levando seu veículo, um Hyundai HB20 placa GGX6B29.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.

