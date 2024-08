Após violento acidente, motociclista sofre ferimentos graves no Cidade Jardim

Desgovernada, moto transitou sozinha por 100 metros e atingiu uma árvore - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 42 anos sofreu graves ferimentos, após um violento acidente na manhã desta sexta-feira, 30, no Cidade Jardim, em São Carlos.

Os envolvidos transitavam pela Alameda dos Crisântemos (sentido Parque do Kartódromo/Cemitério Nossa Senhora do Carmo). A batida aconteceu quando a motorista de um carro tentou conversão com destino à rua Alvarenga Peixoto e o motociclista atingiu a lateral do veículo.

O impacto foi forte e o motociclista, com fratura exposta em um dos joelhos e possivelmente na bacia, além de escoriações pelo corpo, foi socorrido pela USA do SAMU à Santa Casa para o atendimento médico. A moto, depois da batida, desgovernada, transitou sozinha por aproximadamente 100 metros, até bater em uma árvore.

