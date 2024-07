Após queda de carga de caminhão, carros colidem na rodovia Washington Luís

Imagem Ilustrativa - Crédito: Maycon Maximino

A queda de um fardo de um caminhão na rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior capital – causou um acidente de trânsito na região da Havan na manhã desta quinta-feira, 18.

O motorista de um Honda Fit, de 42 anos, disse que dirigia o veículo quando teria ocorrido a queda da carga do caminhão e o trânsito teria parado. Com isso, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira de uma van. Os dois veículos sofreram danos materiais e o motorista do caminhão teria deixado o local do acidente. O acidente foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Leia Também