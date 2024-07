Após pedir por menos barulho, aposentado é agredido e ameaçado no Jardim Paulistano

Crédito: reprodução Google Maps

Um aposentado de 63 anos foi vítima de agressão, ameaças de morte e teve seu celular furtado na noite da última segunda-feira (22), no Jardim Paulistano, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 21h40, em frente ao prédio onde a vítima reside.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a vítima estava em seu apartamento quando percebeu um grupo de pessoas fazendo algazarra em frente ao prédio. Ele então solicitou, da sacada do primeiro andar, que o barulho cessasse, mas teve seu pedido ignorado.

Ao descer para conversar pessoalmente com os indivíduos, a vítima foi empurrada pelo agressor, caindo no chão. Em seguida, ele foi agredido com chutes e socos, sofrendo lesões pelo corpo. Além da agressão física, o aposentado também foi ameaçado de morte.

Durante o tumulto, a vítima alega que teve seu celular furtado, sem que ele conseguisse identificar o autor do crime. Além disso, uma pedra foi arremessada contra a sacada do apartamento e a grade do portão do prédio foi danificada com chutes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

