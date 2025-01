Após "papo quente", garota tenta extorquir jovem em São Carlos

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um jovem de 25 anos registrou boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira, 14, na CPJ, afirmando que teria sido vítima de uma tentativa de extorsão.

O jovem, residente no Jardim Lutfalla, disse que uma desconhecida começou a conversar em inglês, começaram a trocar imagens e vídeos. De acordo com a vítima o “papo esquentou” e do nada ele teria sido adicionado em um grupo onde diversas pessoas o seguiam, dizendo que iria expor tudo o que conversaram, em uma tentativa de extorsão.

