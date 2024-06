Após furtar estebelecimento comercial, ladrão dorme no telhado e acabado preso

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um ladrão de 24 anos foi preso na noite desta quarta-feira (19) acusado de invadir um estabelecimento comercial, no Jardim Bandeirantes. Após o crime, ele foi flagrado dormindo no telhado do comércio vizinho.

Um policial aposentado subiu no telhado para realizar o conserto de uma cerca e avistou o individuo dormindo sobre um saco com vários produtos de furto.

A Polícia Militar foi acionada e após um cerco no local, o acusado foi detido e encaminhado até o plantão policial, onde aguarda providências da Polícia Judiciária.

Leia Também