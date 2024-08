Após fechada no trânsito, estudante alega ter sido agredido na região da USP

SIGA O SCA NO

USP São Carlos - Crédito: divulgação

Um desentendimento no trânsito terminou em agressão no dia 20 de agosto, na Avenida Trabalhador São-carlense, bem em frente ao portão que dá acesso a USP São Carlos.

Um estudante de 19 anos formulou boletim de ocorrência nesta segunda-feira, 26, na CPJ e disse que dirigia seu veículo e em dado momento, acidentalmente teria fechado um veículo e em seguida ficou atrás de um caminhão. Ao tentar sair, ficou lado a lado com o carro que teria fechado quando uma mulher passou a gritar com ele e o motorista saiu e teria dado um golpe em seu rosto. O estudante afirmou que saiu do carro para se defender quando o então agressor montou em seu veículo e deixou o local.

