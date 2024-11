Após colisão, veículo roda na pista e vai parar no canteiro central da SP-310

Compartilhar no facebook

Veículo sofreu danos materiais após colisão traseira na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, sem vítimas, foi registrado na manhã desta segunda-feira, 4, no km 225, sentido interior/capital da rodovia Washington Luís (SP-310). Chovia no momento da colisão.

O motorista disse que uma carreta se chocou na traseira do seu carro. Ele teria perdido o controle e desgovernado, o veículo rodou na pista de rolamento e em seguida no gramado do canteiro central, se imobilizando em uma valeta onde flui a água pluvial. Sem condições de transitar, o veículo teve que ser guinchado.

