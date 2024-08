Após agredir ex-companheira, homem é detido em bar no Parque Primavera

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 27 anos foi detido por policiais militares por volta das 17h desta quinta-feira, 15, após agredir sua ex-companheira, de 26 anos.

A vítima acionou a PM e relatou que teria sido ameaçada e agredida pelo ex-companheiro com socos e cabeçada. Com as informações e características do acusado, em diligências, os PMs encontraram o agressor em um bar no Parque Primavera. Ele foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. A vítima foi orientada a requerer medida protetiva.

