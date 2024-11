Após aceitar carona e sentir cheiro estranho, idosa é roubada e perde R$ 2 mil

Compartilhar no facebook

Uma idosa de 73 anos, foi alvo da ação criminosa de um casal, que teria roubado da vítima, R$ 2 mil. O crime foi registrado por volta das 23h de sábado, 2, em boletim de ocorrência na CPJ.

Às autoridades, a idosa relatou que saiu do cemitério Nossa Senhora do Carmo e não estaria passando bem. Aceitou a carona de um casal e dentro do carro dos suspeitos, sentiu um cheiro estranho, teve mal-estar, seguido de tonturas e ânsia de vômito.

Ao chegar em sua moradia, na rua 15 de Novembro, mesmo sem a sua permissão, o casal entrou e após saber de detalhes da sua vida, um homem teria arrombado duas gavetas e levado a quantia de R$ 2 mil. Em seguida, ambos fugiram no veículo.

