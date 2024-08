Ao ser trocada de sala de aula, aluna ameaça professora em São Carlos

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma aluna (idade e nome preservados) teria ameaçado uma professora na E.E. Professor Aduar Kemell Dibo, no Jardim Coqueiros. A indisciplina teria ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27 e virou caso de polícia, após uma professora de 46 anos registrar boletim de ocorrência na CPJ.

No documento policial, a professora relata que a aluna em questão, além de não prestar atenção a aula, faltaria com o respeito ao responder aos mestres e ficaria somente no celular.

Com o intuito de tentar melhorar sua participação como estudante, a opção foi trocá-la de sala de aula, Entretanto, a acusada, ao entrar na sala, teria dito a outros alunos que a “professora é uma vaca e vagabunda e que iria dar um soco em sua casa, caso tivesse aula com ela no dia”. A professora relata, ainda, que solicitou a presença dos pais da estudante na escola, porém nenhum responsável apareceu para tomar ciência das atitudes da adolescente.

