Ao se passar por filho no golpe do WhatsApp, golpista lesa caminhoneiro

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um caminhoneiro de 52 anos, residente no Parque Morada do Sol, em Descalvado, foi mais uma vítima de estelionato. Um golpista, ao se passar por seu filho, fez com que ele fosse lesado em R$ 1.780,00, no golpe do WhatsApp.

O crime teria ocorrido na manhã desta terça-feira, 20, e registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

O caminhoneiro teria recebido mensagem pelo WhatsApp do desconhecido, pedindo uma quantia em dinheiro por estar em problemas. Por acreditar que seria o filho, a vítima fez a transferência de R$ 1.780,00. Mas, momentos depois, quando o golpista pediu nova transferência, ele suspeitou do golpe, e entrou em contato com o filho que afirmou que nunca mandou mensagem para o pai.

Leia Também