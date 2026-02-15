Amarok invade pista contrária e colide com S10 na SP-215

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre duas caminhonetes foi registrada na rodovia SP-215, no trecho que liga à região da Faber/CDHU.

De acordo com informações obtidas no local junto ao Corpo de Bombeiros, uma GM S10 seguia no sentido bairro Cidade Aracy, enquanto uma VW Amarok trafegava no sentido Descalvado. Por motivos a serem apurados, a Amarok teria invadido a pista contrária, atingindo a lateral da S10.

Apesar do impacto, o acidente resultou apenas em danos materiais. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local realizando a sinalização da via e prestando atendimento à ocorrência.

