(16) 99963-6036
domingo, 15 de fevereiro de 2026
Segurança

Amarok invade pista contrária e colide com S10 na SP-215

15 Fev 2026 - 21h43Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Amarok invade pista contrária e colide com S10 na SP-215 - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre duas caminhonetes foi registrada na rodovia SP-215, no trecho que liga à região da Faber/CDHU.

De acordo com informações obtidas no local junto ao Corpo de Bombeiros, uma GM S10 seguia no sentido bairro Cidade Aracy, enquanto uma VW Amarok trafegava no sentido Descalvado. Por motivos a serem apurados, a Amarok teria invadido a pista contrária, atingindo a lateral da S10.

Apesar do impacto, o acidente resultou apenas em danos materiais. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local realizando a sinalização da via e prestando atendimento à ocorrência.

 

Leia Também

Motorista perde controle e veículo colide contra árvore em Ibaté
Segurança19h52 - 15 Fev 2026

Motorista perde controle e veículo colide contra árvore em Ibaté

Operação Impacto e Carnaval termina com prisão por tráfico no Residencial Abdelnur
Segurança12h33 - 15 Fev 2026

Operação Impacto e Carnaval termina com prisão por tráfico no Residencial Abdelnur

Mulher procurada pela Justiça de SC é presa pela PM no Cidade Aracy
Segurança09h28 - 15 Fev 2026

Mulher procurada pela Justiça de SC é presa pela PM no Cidade Aracy

Carro é destruído por incêndio na Vila Izabel durante a madrugada
Segurança06h59 - 15 Fev 2026

Carro é destruído por incêndio na Vila Izabel durante a madrugada

Morre Isabela Vitória, segunda vítima de acidente de moto na Washington Luís
Segurança06h23 - 15 Fev 2026

Morre Isabela Vitória, segunda vítima de acidente de moto na Washington Luís

Últimas Notícias