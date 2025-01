Adolescentes são flagrados com moto furtada

Durante patrulhamento ostensivo na Rua 04, no bairro Planalto Verde, policiais militares avistaram dois adolescentes saindo de uma residência em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e aceleraram o passo, o que motivou a abordagem.

Durante a averiguação, um dos adolescentes confessou que havia acabado de guardar uma motocicleta furtada no interior da residência. O segundo adolescente, identificado como morador do imóvel, afirmou ter adquirido o veículo do autor do furto e autorizou a entrada dos policiais na propriedade.

No interior do imóvel, foi encontrada a motocicleta mencionada. Após consulta ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmado que o veículo possuía queixa de furto registrada em 5 de janeiro de 2025.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados, juntamente com a motocicleta recuperada e os responsáveis legais, à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão foi informado e adotou as medidas legais cabíveis.

