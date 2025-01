Adolescentes são flagrados abastecendo carro furtado; um deles confessou o crime

Compartilhar no facebook

Veículo furtado foi recuperado pela PM no Planalto Verde - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 15 anos e 14 anos, foram flagrados por policiais militares com um carro furtado. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, na rua Paula Aparecida Piovesan de Oliveira, no Planalto Verde.

Os PMs patrulhavam o bairro e viram a dupla em atitude suspeita abastecendo o carro com um galão e uma mangueira. Feita a abordagem, ambos afirmaram que estariam dando “um rolê” com o veículo e um deles, que possui uma ficha criminal extensa, confessou que teria furtado o carro no final de semana na região da Santa Casa.

Ambos foram detidos e encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe. O carro foi restituído ao proprietário.

