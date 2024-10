Adolescentes são detidos pela PM com moto furtada

Moto furtada foi apreendida pelos PMs - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 14 anos e 17 anos, foram detidos por policiais militares na manhã desta terça-feira, 22, com uma moto produto de furto. Ambos foram encaminhados à CPJ e após as deliberações de praxe, liberados para suas respectivas mães. A moto foi apreendida.

Segundo apurado, a moto foi furtada no sábado, 19, por volta da 1h da Avenida Nelson Orlandi, no Cidade Aracy 2. Os PMs tinham conhecimento que os adolescentes, que possuem passagens policiais, estariam com a moto e em patrulhamento, abordaram ambos em uma praça na rua Luiz Martins de Souza Dantas, no Planalto Verdade.

Indagados, confessaram estar em poder da moto e mostraram o local onde ela estaria escondida, na rua Expedita Maria Costa, também no Cidade Aracy 2. Questionados, disseram que pagaram R$ 400 e a moto estaria em uma “biqueira”.

