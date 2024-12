Adolescente procurado pela Justiça é flagrado com moto furtada no São Carlos 8

Moto furtada estava na casa de um adolescente procurado pela Justiça no São Carlos 8 - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos, procurado por tráfico de entorpecentes, foi flagrado com uma moto furtada na noite desta terça-feira, 10, no São Carlos 8.

Segundo apurado, PMs foram acionados via Copom para comparecer em uma residência na rua Durval Santangelo, no São Carlos 8, onde estaria uma moto suspeita.

No local, os PMs foram recepcionados por uma mulher que, após tomar ciência do motivo da presença policial, permitiu a entrada e na garagem, foi localizada a moto e em cima do telhado, a placa do veículo. Em pesquisa, constou que era furtada.

Indagada, a mulher disse que a moto seria do seu neto, de 15 anos, que estava na casa e foi abordado. Indagado, disse que teria comprado de um desconhecido por R$ 300.

O infrator foi encaminhado à CPJ e em pesquisa, constou contra ele um mandado de busca e apreensão por tráfico de entorpecentes, sendo então recolhido à Fundação Casa de Araraquara.

Já a moto teria sido furtada nesta quarta-feira, quando ela foi levada da rua Cidade de Chibata, no Jardim Itamaraty. O dono disse que teria deixado a moto estacionada por minutos em frente a residência, tempo suficiente para que fosse furtada. O veículo foi devolvido ao proprietário.

