Adolescente é flagrado traficando drogas no Santa Felícia

Crédito: divulgação/GCM

Um adolescente foi detido por tráfico de drogas, nesta noite de domingo (23), na Rua José Quatrochi, no Santa Felícia.

Uma equipe do GAM (Grupo de Apoio Motorizado) da GCM, realizava um patrulhamento pela região quando avistou o menor com uma máquina de cartões nas mãos, junto com três pessoas, em um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Os quatro suspeitos foram abordados e informaram que o menor estaria vendendo drogas e as outras pessoas, comprando.

A equipe fez uma varredura em um terreno existente no local e encontrou uma sacola contendo 112 pinos de cocaína, 6 'flores' de maconha, 6 porções de haxixe, 12 porções de skunk, 8 tabletes de maconha e mais 75 trouxinhas da mesma droga.

Diante dos fatos, os quatro suspeitos foram conduzidos ao CPJ, permanecendo à disposição das autoridades.

