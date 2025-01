Adolescente é flagrado com moto furtada

Compartilhar no facebook

Na madrugada desta terça-feira, 7, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente em posse de uma motocicleta furtada na Avenida Júlio Francisco, no bairro Planalto Verde.

Durante patrulhamento, a equipe policial observou um indivíduo guardando uma motocicleta no interior de uma residência, levantando suspeitas. Após abordagem e contato com os moradores, foi informado que a procedência do veículo era desconhecida.

Questionado, o adolescente confessou que a motocicleta era produto de furto e afirmou estar guardando o veículo a pedido de outra pessoa. Durante a averiguação, constatou-se que a placa do veículo havia sido adulterada, mas, por meio do número do chassi, foi confirmada uma queixa de furto registrada em 18 de dezembro de 2024.

Com apoio de outras equipes, o adolescente, sua responsável legal e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde as providências legais foram adotadas. A motocicleta foi apreendida, e o infrator solto na sequencia.

