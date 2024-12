Adolescente é flagrado com drogas pela PM e assume furto de moto

Moto furtada foi recuperada pela PM com um adolescente de 14 anos - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 14 anos foi detido por policiais militares na tarde desta segunda-feira, 23, na rua Isak Falgen, no Antenor Garcia. Além de portar drogas e ter assumido que faria o tráfico, ele teria assumido o furto de uma moto.

Os PMs patrulhavam o bairro quando notaram que uma moto transitava sem a placa e realizaram a abordagem no suspeito, constatando ser um adolescente de 14 anos.

Em revista, localizaram em suas vestes, pinos com cocaína, pedras de crack e porções de maconha, além de uma quantia de dinheiro. Questionado, assumiu que estaria fazendo o tráfico de drogas.

Quanto a moto, o infrator disse que teria praticado o furto no sábado, 21, na rua Bahia. A cor original seria vermelha, porém ele mesmo teria pintado de azul. As numerações do chassi e do motor estavam intactas.

Diante dos fatos, o infrator foi encaminhado à CPJ e posteriormente liberado para a mãe. A droga foi apreendida e a moto restituída ao proprietário.

