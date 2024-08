Adolescente é detido com arma de brinquedo no centro de São Carlos

A arma de brinquedo foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi detido por policiais militares com uma arma de brinquedo em uma loja no centro de São Carlos em suposto assalto na tarde desta segunda-feira, 12.

O São Carlos Agora acompanhou o caso e apurou que o adolescente reside em um imóvel rural de São Carlos e estuda na Escola Estadual Marilene Terezinha Longhim, no Jardim Real. Porém, tinha dito a colegas no coletivo onde se locomove diariamente que não iria ficar na escola. Segundo a mãe, o garoto teria problemas de saúde e toma medicamento controlado e quando chegou a instituição de ensino teria deixado sua bolsa na sala de aula e saiu.

A direção e funcionários, sabedores dos problemas de saúde do garoto, tentaram localizá-lo e acionaram a PM que fez rondas, sem sucesso. O diretor da escola chegou a localizá-lo próximo a Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, região da Santa Casa, mas não conseguiu abordá-lo.

Porém, por volta das 15h, PMs foram acionados de um possível roubo em andamento em uma loja no cruzamento das ruas José Bonifácio com a 13 de Maio, onde um homem estaria com a arma em punho.

No local, os PMs apuraram junto ao dono da loja, que fica no andar superior, que ele viu a ação do adolescente. Que apenas apontava a arma, mas ficou calado, sem ameaças. Ele teria orientado os funcionários a sair pelos fundos do estabelecimento.

Em dado momento o adolescente teria soltado a arma e sentou. O comerciante então e um funcionário teria se aproximado e chutou e pegou a arma, que seria de brinquedo.

Policiais que atenderam a ocorrência, fizeram o cerco e detiveram o adolescente que foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico e posteriormente à CPJ. Questionado, disse que teria achado a arma em uma praça.

