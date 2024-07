Adolescente desobedece a mãe, pega moto sem autorização e provoca acidente em Ribeirão Bonito

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos foi hospitalizado após um acidente de moto na noite deste domingo (30), na rua Anibal Lazarotti, em Ribeirão Bonito.

O jovem pilotava a moto sem a permissão da mãe, de 41 anos, e levava na garupa sua namorada, também de 17 anos. Por motivos ainda não esclarecidos, ele perdeu o controle do veículo e caiu.

O adolescente foi encaminhado ao hospital de Ribeirão Bonito, onde permanece em observação. Já a namorada teve que ser transferida para a Santa Casa de São Carlos para realizar uma tomografia na cabeça.

Segundo a mãe do adolescente, ela comprou a moto para o filho, mas pretendia presenteá-lo quando ele completasse 18 anos. No entanto, o jovem pegou a moto sem autorização no domingo e acabou se envolvendo no acidente.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigado.

