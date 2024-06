Acusados de envolvimento no "Jogo do Tigrinho" são detidos em São Carlos; um era procurado por roubo

SIGA O SCA NO

Força Tática apresentou ocorrência na DIG - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 22 anos, foragido da justiça pelo crime de roubo, foi capturado por policiais militares da Força Tática na tarde de ontem (24), no bairro Portal do Sol, em São Carlos. Na ação, outro indivíduo, também de 22 anos, foi detido por suspeita de envolvimento com jogos de azar.

Conforme consta no boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro quando, na Avenida Vicente Pelicano, avistaram um VW Polo. Ao observar a passageira abrindo a porta do veículo, os policiais identificaram J.V.H.C. ao volante, indivíduo já conhecido nos meios policiais e com mandado de prisão em aberto.

Ao perceber a presença da viatura, o acusado tentou fugir, dirigindo até a esquina da Rua Antônio Sacramento com a Rua Emílio Name, onde adentrou em uma residência e tentou fechar o portão da garagem. Sem sucesso, ele foi detido pelos policiais.

Na residência, os PMs abordaram R.Z.V., também de 22 anos. Durante a abordagem, foi apurado que ambos os indivíduos estariam envolvidos com jogos de azar, especificamente o conhecido "Jogo do Tigrinho", e que promoviam a atividade através de uma plataforma online instalada em seus celulares. Os aparelhos foram apreendidos para investigação, que apurará os possíveis crimes de jogo de azar, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à sede da DIG. J.V.H.C. permaneceu preso por estar foragido da justiça, enquanto R.Z.V. foi liberado após prestar depoimento.

