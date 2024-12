Acusado de tráfico de drogas, homem é preso pela Força Tática em Descalvado

A droga que estava com o suspeito foi apreendida - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 19h40 desta quinta-feira, 26, um acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua Abel Gama Mendonça, no Jardim Tamanduá, em Descalvado.

Os PMs realizaram Operação Saturação no Jardim Tamanduá e depararam com o suspeito, que tentou a fuga pelos fundos de uma residência e teria arremessando uma sacola plástica e uma bolsa para a residência que faz fundos com o terreno. Com o apoio de várias viaturas, foi realizado o cerco e o suspeito abordado. Os policiais recuperaram ainda a sacola e a bolsa, onde estavam as drogas que foram apreendidas, além de munições e dinheiro.

Na CPJ de Porto Ferreira a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Posteriormente foi recolhido ao centro de triagem.

