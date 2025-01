Acusado de tráfico de drogas fratura tornozelos em tentativa de fuga da PM

Compartilhar no facebook

A droga que estava com o suspeito foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação saturação realizada por policiais militares da Força Tática e da Rocam, um acusado de tráfico de drogas fraturou os dois tornozelos no final da tarde desta segunda-feira, 13, no CDHU, na Vila Isabel.

O flagrante aconteceu por volta das 18h no condomínio 4, na rua Dr. José Augusto de Oliveira Sales. Durante a ação, os PMs notaram que um suspeito tentou a fuga e carregava uma bolsa, quando pulou do 1° andar do prédio e alguns metros à frente foi abordado.

Durante revista, os policiais localizaram na bolsa drogas e dinheiro. O suspeito foi socorrido até à Santa Casa pois se queixava de dores e foi constatado fratura nos dois tornozelos. Após passar por atendimento médico foi liberado.

Com ele havia 427 pedras de crack e R$ 321. Na CPJ, a droga e dinheiro foram apreendidos e o suspeito acusado de tráfico de entorpecentes, sendo recolhido ao centro de triagem.

