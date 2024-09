Acusado de tráfico de drogas é detido pela Rocam no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

A droga que estava com o suspeito foi apreendida pela Rocam - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na noite desta quarta-feira, 26, policiais militares detiveram um acusado de tráfico de drogas no cruzamento das ruas Reinaldo Pizani com a Guerino Baldan, no Antenor Garcia.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico e o acusado, de 20 anos, estava em atitude suspeita. Após abordagem e revista, localizaram com ele, em sua pochete, uma porção de entorpecentes. Em um terreno, nas proximidades, o restante da droga, que foi apreendida e encaminhada à CPJ, juntamente com o acusado que foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também