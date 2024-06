SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram um acusado de tráfico de drogas de 19 anos, na rua Dr. Alberto Catani, no Jardim Hikari.

Com as características, a PM foi até o endereço e abordaram o suspeito. Em revista, localizaram 11 porções de maconha, 5 pinos com cocaína, 41 pedras de crack, R$ 109 e um celular.

O acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao centro de triagem. O material foi apreendido.

