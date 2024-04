Acusado de embriaguez, motorista causa acidente no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 38 anos, acusado de dirigir embriagado, teria sido o responsável por um acidente de trânsito por volta das 14h20 desta terça-feira, 16, no Jardim Cruzeiro do Sul. As informações estão em boletim de ocorrência elaborado na CPJ.

PMs que atenderam a ocorrência informam que o motorista de 38 anos dirigia seu Gol pela rua Júlio Rizzo e no cruzamento com a rua Allan Kardec não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e colidiu em outro Gol, dirigido por um motorista de 48 anos. Ninguém ficou ferido, mas os dois carros sofreram danos materiais.

Os PMs apuraram ainda que o motorista causador do acidente não seria habilitado e apresentava sinais de embriaguez. Feito o exame do bafômetro, teria sido constatada a irregularidade e na CPJ foi autuado em flagrante e por não recolher fiança, foi recolhido ao centro de triagem.

