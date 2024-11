Acidente entre caminhões é registrado na SP-310, em São Carlos

Na tarde desta sexta-feira, 15, um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. A colisão ocorreu no quilômetro 228 e envolveu um caminhão Mercedes-Benz 2546 e um Volvo 270.

De acordo com relatos dos motoristas, o condutor do Mercedes-Benz colidiu com a traseira do Volvo enquanto ambos seguiam na mesma direção, ou seja, sentido capital/interior. Após o impacto, os dois veículos pararam no acostamento.

Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

