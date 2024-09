Acidente deixa padrasto e enteado feridos na rotatória do shopping

SIGA O SCA NO

Vítimas sendo socorridas pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou o padrasto de 43 anos e o enteado de 15 feridos na tarde desta quarta-feira (25) na região do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

Segundo o apurado no local, o condutor da moto seguia pela rotatória na faixa da esquerda para tentar ingressar na avenida Bruno Ruggiero Filho quando houve o choque com o carro que pretendia seguia pela rotatória.

Com o impacto, as vítimas que estavam na moto acabaram sofrendo a queda e consequentemente tiveram ferimentos. Ambos foram atendidos pela equipe do Samu e depois encaminhados até a Santa Casa para avaliação médica.

