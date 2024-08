Acidente deixa idosa ferida na rua Raimundo Correia

SIGA O SCA NO

Vítima é atendida por socorristas após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 69 anos sofreu ferimentos após um acidente na manhã desta quarta-feira, 7, na rua Raimundo Correia, próximo à sede da CPFL Paulista, em São Carlos.

Um ônibus transitava sentido centro/bairro e ao se aproximar de um caminhão-baú que vinha em sentido contrário, fez uma manobra e a mesma atitude teve o motorista do caminhão, que ficou próximo da calçada.

A idosa que estava acompanhada do marido em uma moto, e não tinha ainda tirado o capacete, provavelmente não percebeu a aproximação do caminhão e acabou sofrendo um toque em sua cabeça e foi ao solo. Com ferimentos, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também