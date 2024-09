Acidente com caminhão carregado de açúcar causa congestionamento na Washington Luís

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro causou um congestionamento na noite desta terça-feira (17) na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da entrada da avenida São Carlos.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, um caminhão carregado de açúcar, que seguia no sentido interior/capital,não conseguiu parar a tempo devido e acabou atingindo um caminhão e um carro que estavam parados no congestionamento. A tentativa do motorista de desviar para a direita não foi suficiente para evitar a colisão.

Parte da carga de açúcar se espalhou pelo canteiro da rodovia. Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para realizar a limpeza da pista e sinalizar o local do acidente.

Felizmente, não houve feridos na ocorrência. No entanto, o acidente gerou longas filas e transtornos aos motoristas que trafegavam pela região.

