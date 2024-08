Abastece e vai embora: cliente deixa posto de combustível sem pagar em São Carlos

Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na noite desta quarta-feira (21), um caso inusitado ocorreu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Professor Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos. Um cliente, após abastecer seu veículo Citroën C3 na cor prata com 45 litros de etanol, no valor de R$ 185,00, deixou o local sem realizar o pagamento.

De acordo com o frentista, o cliente informou que iria verificar a calibragem dos pneus e consumir algo na loja de conveniência do posto. No entanto, não retornou para efetuar o pagamento e evadiu-se do local.

Apesar de não ter conseguido anotar a placa do veículo, o frentista relatou que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento podem auxiliar na identificação do fujão.

