PSOL declara apoio a Newton Lima

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Frente Democrática pela Reconstrução de São Carlos formada em apoio à pré-candidatura de Newton Lima à Prefeitura ganhou um importante reforço nesta quinta-feira (14) com a entrada do PSOL.

O anúncio foi feito pelo vereador e presidente do PSOL São Carlos, Djalma Nery, em encontro com os presidentes dos partidos que formam o Conselho Político da Frente – PT, PC do B, PV, PSD, PSB, Cidadania e, agora, PSOL.

“Estou muito feliz de estar aqui e de ver o PSOL e o PT juntos, alinhados com outros partidos pela reconstrução de São Carlos”, frisou Djalma. “Há 12 anos esperava estar ao lado do grupo político liderado pelo ex-prefeito Newton Lima”, ressaltou.

Para o ex-prefeito, a entrada do PSOL na Frente é um reforço fundamental. “O PSOL reúne a juventude e lideranças importantes que estão se despontando, o Djalma é um exemplo claro, foi o vereador mais votado e tem se mantido combativo em prol dos valores democráticos”, salientou Newton Lima.

“Temos um papel fundamental nestas eleições, que é a defesa da democracia e a construção de um programa de governo que atenda as pessoas da cidade com desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social”, ressaltou o coordenador da Frente, Carlos Martins.

Da assessoria

Leia Também