CPFL regulariza mais de 620 "gatos" em São Carlos

Em ações de combate a fraudes e furtos, a CPFL Paulista recuperou cerca de 6 mil Megawatts (MWh) desviados ilegalmente em 2023 na região de São Carlos e Araraquara. Com o uso de tecnologia e apoio das autoridades policiais em operações especiais, a empresa quase dobrou a quantidade de energia recuperada na mesma região em relação a 2022. O resultado ressalta o compromisso da CPFL em garantir um fornecimento justo e confiável para toda a sociedade. Além de ilegal, fraudar instalações ou furtar energia representam sérios riscos à segurança das pessoas, podendo causar instabilidade no fornecimento e pode ter reflexo da tarifa dos demais cliente

Na região, equipes da distribuidora realizaram inspeções em residências, comércios e indústrias e regularizaram 2.063 instalações

no ano passado. A cidade da região com mais instalações regularizadas foi São Carlos, com 627 unidades, 14,4% acima do ano anterior. Já em Araraquara, outra importante cidade da região, foram 508 regularizações.

Segundo Rafael Lazzaretti, diretor Comercial da CPFL Energia, a quantidade expressiva de energia recuperada é resultado de inspeções mais

assertivas, impulsionadas pela aplicação de inteligência artificial no processo. “O uso da tecnologia possibilita o acompanhamento do consumo e a detecção remota de irregularidades, contribuindo para a redução da reincidência e a diminuição do número de inspeções

necessárias”, explica.

“Outra tecnologia que empregamos no combate às fraudes é a blindagem das medições, inclusive nos grandes clientes, como indústrias e comércios.

Os medidores com essa tecnologia, são acessíveis apenas aos técnicos da empresa e proporcionam acompanhamento do consumo em tempo real, permitindo que a leitura e faturamento sejam realizados à distância. Só em 2023 blindamos cerca de 37 mil estabelecimentos

das quatro distribuidoras da CPFL Energia”, conta Lazzaretti.

Em toda a área de concessão da CPFL Paulista, as ações resultaram, no total, em 76.896 MWh recuperados e 27 mil instalações identificadas

como fraudadoras, que foram autuadas e regularizadas em 2023.

Denuncie

Clientes da CPFL Paulista podem contribuir de forma sigilosa para o combate ao furto de energia, por meio dos canais disponibilizados

pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, pelo site www.cpfl.com.br/fraude.

Instalações Regularizadas Municípios 2022 2023 SÃO CARLOS 548 627 ARARAQUARA 469 508 MATÃO 130 108 IBITINGA 119 229 TAQUARITINGA 93 222 IBATÉ 67 80 AMÉRICO BRASILIENSE 48 98 ITÁPOLIS 17 68 DESCALVADO 14 31 TABATINGA 9 29

