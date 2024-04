Motorista que for flagrado conduzindo carreta na avenida Sallum será multado em R$ 130,16

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que já foi implantada sinalização de proibição de trânsito de carretas em toda extensão da avenida Sallum.

A medida visa regulamentar a proibição do trânsito de veículos de grande porte na via, considerando que a avenida Sallum opera com circulação de mão de dupla e com estacionamento em ambos os lados, o que limita a capacidade da via para o trânsito de carretas.

Outro fator relevante são os raios de giro nos cruzamentos, que limita a manobra de carretas, gerando conflitos no trânsito em função da largura da via. Além do fato que a via que se torna mais estreita por conta dos carros estacionados e da intensa circulação de pessoas e veículos.

O desrespeito a sinalização caracteriza infração prevista no art.187, inciso I, do CTB, que prevê multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Nesse primeiro momento os Agentes de Trânsito estão fazendo orientações aos motoristas.

A SMTT esclarece que a proibição de trânsito para veículos de grande porte será estendida para outras vias do município que também não têm capacidade para permitir o tráfego desse tipo de veículo.

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito para evitar acidentes.

