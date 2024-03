Netto Donato recebe apoio de Bolsonaro em Brasília

SIGA O SCA NO

Netto recebe apoio de Bolsonaro em Brasília - Crédito: Redes sociais

O secretário de Governo, Netto Donato esteve reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (20), em Brasília.

Netto está na capital, juntamente com o presidente do SAAE, Mariel Olmo em busca de recursos para São Carlos.

Além de Bolsonaro, participaram da reunião o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o também deputado Paulo Bilynskyj (PL). Nas redes sociais, Netto expressou sua satisfação com o apoio recebido: "Fiquei muito feliz com a conversa e saí muito satisfeito com o apoio de Bolsonaro para a nossa caminhada".

O pré-candidato a prefeito por São Carlos destacou valores compartilhados com Bolsonaro, como o respeito pela família, amor pelo Brasil, defesa da liberdade e do direito de propriedade. Netto enfatizou a união em prol de uma São Carlos melhor: "Saí da conversa convencido de que podemos construir um futuro melhor para nossos filhos. São Carlos tem força e a força de São Carlos vem do seu povo e da nossa capacidade de dialogar pelo bem da nossa cidade".

