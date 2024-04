Bruno Zancheta sai do PL e anuncia ida para o Republicanos

Zancheta: “Agora é hora de novos desafios! Saio de cabeça erguida do PL” - Crédito: Divulgação

Com a sensação do dever cumprido”. Com esta frase, o vereador Bruno Zancheta, que está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, anunciou a sua desfiliação do Partido Liberal (PL). Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira, 4, por sua assessoria de imprensa, ele comunicou oficialmente a saída do partido.

Porém, na “troca das cadeiras”, Zancheta antecipou que segue para um novo desafio e sua “trincheira é em nova agremiação partidária”. O parlamentar passa a integrar o Republicanos a convite do vereador Elton Carvalho. “Saio com muita tranquilidade (do PL), de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido. Levarei os nossos princípios, valores de decência e moralidade, prioridade da família, e principalmente, a retidão de conduta”. Na nota, Zancheta agradece aos diretórios municipal, estadual e federal pelo suporte durante os três primeiros anos de mandato.

Em ano eleitoral, já que em 2024 estão previstos pleitos municipais, Zancheta disse na nota que o “momento é de reflexão e sabedoria. As eleições de 2024 são decisivas para o futuro de nossa cidade. Sigo do mesmo lado e com um objetivo muito claro: ver São Carlos cada vez melhor”, finalizou.

