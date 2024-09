São Carlos registra mais duas mortes causadas pela Covid-19

Covid - Crédito: divulgação

São Carlos registrou mais dois óbitos provocados pela Covid-19.Trata-se de um do homem de 92 anos que faleceu em 29/08 com comorbidades e todas as doses da vacina e uma mulher de 84 anos que faleceu em 03/09 com comorbidades e também com todas as doses da vacina, totalizando até o momento 17 óbitos no município em 2024.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 5.026 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro, 1.553 casos positivos em março, 244 casos positivos em abril, 26 casos em maio e 26 casos em junho, em julho foram registrados 43 casos positivos e no mês de agosto foram registrados 378 casos positivos. No mês de setembro, até o dia 05/09, foram registrados 169 casos positivos para COVID-19 no município e dois óbitos.

