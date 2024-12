São Carlos recebe vacina SERUM para imunização de rotina contra a Covid-19

Vacina contra a Covid - Crédito: reprodução/Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu, na última quinta-feira (19/12), 500 doses da vacina SERUM contra a COVID-19. O imunizante é destinado à vacinação de rotina e já está disponível para o público-alvo em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – exceto na UBS São José, que se encontra em reforma –.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, a nova estratégia de vacinação contra COVID-19 abrange idosos e gestantes na imunização de rotina, agregando estes públicos aos demais grupos especiais que já eram contemplados.

A normativa prevê que gestantes devem receber uma dose por gestação, enquanto pessoas com 60 anos ou mais devem ser imunizadas a cada seis meses. Os demais grupos especiais – como pessoas com deficiência ou comorbidades, pessoas que vivem em instituições de longa permanência ou ainda aquelas que estão privadas de liberdade – devem receber uma dose anual.

No caso da vacina SERUM, a utilização será apenas para pessoas com 12 anos ou mais e já está disponível em São Carlos para aplicação. O Ministério da Saúde aponta que o imunizante demonstrou segurança e eficácia de 90% contra casos sintomáticos de COVID-19 em adultos. Complementarmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a vacinação periódica com vacinas atualizadas.

VACINAÇÃO SERÁ SUSPENSA NO FINAL DO ANO

É importante lembrar que, com o recesso de final de ano, todas as vacinações serão suspensas nesta sexta-feira (20/12), a partir das 13h. Os imunizantes serão encaminhados para a Central Municipal de Rede Frio por precaução, já que requerem refrigeração constante e, com o período de chuvas e a consequente possibilidade de quedas de energia, podem ter afetada sua estabilidade de temperatura e a eficácia comprometida.

A vacinação retorna normalmente aos postos de saúde no dia 06/01, sendo possível a imunização de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Neste período de recesso e em que os imunizantes estarão na Central Municipal de Rede Frio, as equipes da Vigilância Epidemiológica ficarão de sobreaviso e monitorando a temperatura do conservador onde os imunizantes serão mantidos.

