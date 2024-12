São Carlos recebe 130 doses de vacina contra a Covid-19

Vacina -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que recebeu 130 doses da vacina contra COVID-19. O imunizante já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – exceto a UBS São José, que passa por reforma –. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

A vacina será utilizada para o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações em pessoas do grupo prioritário que abrange crianças de 6 meses a 4 anos, bem como para crianças com 5 anos ou mais e que apresentem maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, ressalta a importância de se manter a vacinação em dia. “As vacinas contra a COVID-19 evitaram muitas mortes e internações no Brasil desde a sua introdução e continuam efetivas contra as formas graves da doença. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, é essencial para que se possa dar continuidade às ações de prevenção”, salienta Denise.

A SMS destaca ainda a importância da manutenção das medidas de prevenção contra a doença e orienta as pessoas a continuarem com práticas de higiene como a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara sempre que apresentarem sintomas gripais. Em caso de surgimento de sintomas, o paciente deve procurar a unidade de saúde de referência para a testagem e atendimento médico.

