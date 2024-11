Mais duas pessoas perdem a vida por causa da Covid-19 em São Carlos

Compartilhar no facebook

31 Out 2024 - 16h56

31 Out 2024 - 16h56

Covid - Crédito: divulgação

0 Departamento de Vigilância em Saúde informa que a cidade contabiliza neste momento 5.748 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro, 1.553 casos positivos em março, 244 casos positivos em abril, 26 casos em maio e 26 casos em junho, em julho foram registrados 43 casos positivos, no mês de agosto foram registrados 378 casos positivos. No mês de setembro foram registrados 507 casos positivos. Em outubro, até o dia 30/10 foram registrados 198 casos positivos da doença no município.

Desde o último Boletim COVID-19, em 20 de setembro, foram registrados mais 2 óbitos no município: uma mulher de 80 anos em 20/09 e um homem de 86 anos, em 28/09, ambos com comorbidades.

