Criança de seis anos morre vítima da Covid-19 em São Carlos

Covid-19 - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde a 16ª morte ocorrida em 2024 causada pela covid-19 ocorreu no dia 11 de agosto e trata-se de uma criança de 6 anos com comorbidades.

O departamento informa ainda que a cidade contabiliza neste momento 4.640 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 casos positivos registrados fevereiro, 1.553 casos positivos em março, 244 casos positivos em abril, 26 casos em maio e 26 casos em junho. Em julho foram registrados 43 casos positivos no município.

No mês de agosto, até o dia 22/08, foram registrados 160 casos positivos de COVID-19 no município. Em 2024 foram registrados 16 óbitos no município até agora.

