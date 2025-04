Há cinco anos, São Carlos confirmava primeira morte por Covid-19

UTI da Santa Casa destinada aos pacientes com Covid-19 - Crédito: divulgação

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou, no dia 8 de abril de 2020, a primeira morte por Covid-19, que ocorreu três dias antes, no dia 5 de abril. No dia 8 de abril, a cidade tinha 4 casos confirmados da doença. A morte do homem vítima do coronavírus foi confirmada por exame do Instituto Adolfo Lutz.

No dia 8 de abril de 2020, haviam, no total, 32 pessoas internadas neste momento, sendo 19 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 7 adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança na UTI. Duas pessoas de outros municípios continuavam internadas em São Carlos, sendo uma na UTI e 1 na enfermaria.

De acordo com Marcos Palermo, que foi secretário municipal de Saúde durante o período da pandemia, 545 pessoas morreram acometidos pelo coronavírus, com um índice de menos de 0,2% da população. “São Carlos se sobressaiu graças a união dos poderes. São Carlos ouviu os especialistas com uma comissão com médicos e com uma comissão de urgência para evitar aglomerações. Tivemos o menor índice de mortalidade e o menor gasto durante a pandemia”.

Exatos 5 anos depois de a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretar pandemia da covid, em 11 de março de 2020, o Brasil acumula 39.210.405 milhões de casos e 715.295 mortes pela doença.

A covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi identificada pela 1ª vez na China em dezembro de 2019. Rapidamente, a infecção se espalhou pelo mundo. No Brasil, atingiu o pico em 2021. Em março, o Ministério da Saúde registrou 3.367 mortes em 24 horas.

Leia Também