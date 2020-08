Urgente: aulas presenciais da Rede Municipal de São Carlos voltam apenas em 2021

Crédito: Divulgação

O secretário de Educação, Nino Mengatti, acaba de anunciar que as aulas presenciais na Rede Municipal de Educação não retornam em 2020. Após uma pesquisa interna realizada com os professores e pais de alunos da rede municipal de ensino, 93% não se sente seguro no retorno de aulas presenciais.

De acordo com o responsável pela pasta, a decisão contou com a participação de várias esferas da Educação Municipal e a anuência do prefeito Airton Garcia (PSL). A rede tem mais de 20 mil alunos, incluindo as escolas conveniadas. "As decisões estão respaldadas na ciência", enfatizou Mengatti.

As aulas devem retornar, segundo a Prefeitura, apenas em 2021, na forma presencial.

Os pais de alunos carentes terão o respaldo do auxílio alimentação, de R$ 50 mensais. " A decisão não é fácil, mas o ano letivo se recupera; as vidas não. A nossa decisão é definitiva, respeitando o que o Estado decidir", comentou Nino Mengatti, em entrevista coletiva, que acontece agora, na Prefeitura.

A Educação diz que 70 mil pessoas de São Carlos estão envolvidas com os alunos da Rede Municipal, entre os alunos e os respectivos familiares.

