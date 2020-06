UFSCar planeja retomada das atividades regulares

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) deu início ao planejamento da retomada das atividades regulares - no contexto da pandemia da COVID-19. Ainda não há uma data prevista para o retorno às atividades regulares devido à complexidade da pandemia do novo Coronavírus.



"A retomada das atividades exige uma organização profunda. Inúmeros aspectos devem ser considerados. Precisamos respeitar as condições sanitárias e, ao mesmo tempo, garantir acesso ao ensino de qualidade para todos", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann. "Constantemente estamos analisando os impactos desse retorno com apoio do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao Novo Coronavírus. O retorno deve ser equilibrado e seguro para à comunidade UFSCar", completa.



Para o planejamento das atividades, a UFSCar criou, por meio da Portaria GR Nº 4432/2020 , a Comissão Planejamento-Retorno. Esta Comissão é composta por representantes do Gabinete da Reitoria, das Pró-Reitorias, Diretorias de Centros, Secretarias, ADUFSCar (Sindicato dos Docentes em Instituições Federais de Ensino Superior), SINTUFSCar (Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar), DCE (Diretório Central dos Estudantes) e APG (Associação de Pós-Graduandos).



Dentre outras atribuições, a Comissão de Planejamento-Retorno deve propor estratégias e ações a serem apreciadas pelos Colegiados da UFSCar para o retorno às atividades regulares; acompanhar tendências e perspectivas para esse retorno; atualizar a evolução da pandemia, restrições e orientações das autoridades de saúde. Após aprovação e implantação destas ações, a Comissão irá acompanhar as ações e estratégias, propondo correções caso necessário.



Desde o dia 14 de março, as atividades acadêmicas presenciais estão suspensas na UFSCar. A maior parte do trabalho ocorre de forma remota. Atividades de pesquisa e ações ligadas ao enfrentamento do novo Coronavírus estão sendo realizadas em todos os campi da Universidade.



Grupo de Trabalho ProGrad - Além disso, foi constituído pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) um Grupo de Trabalho com objetivo de discutir e propor encaminhamentos para a retomada das atividades curriculares da graduação após o Calendário Suplementar da UFSCar. O grupo já está trabalhando e é formado por representantes de várias áreas da ProGrad, da ProACE (Pró-Reitoria de Assistência Estudantil), SEaD (Secretaria Geral de Educação a Distância), SAADE (Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade), CoG (Conselho de Graduação), DCE (Diretório Central dos Estudantes) e Professores de todos os Centros da Universidade.



