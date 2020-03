Sindicato dos Metalúrgicos quer que indústrias coloquem funcionários em quarentena

Crédito: Agência Brasil

Através de uma live de pouco mais de um mínimo em sua página no Facebook, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano divulgou na noite deste sábado, 21, um informe onde anuncia que irá encaminhar nesta segunda-feira, 23, ao prefeito de São Carlos, Airton Garcia (PSL) e ao de Ibaté, José Parella (PSDB), um ofício onde pede que coloque os funcionários das indústrias das duas cidades em quarentena, devido a pandemia do coronavírus.

“Esta iniciativa é para prevenir a saúde dos trabalhadores das duas cidades. Não podemos aceitar que aqueles que ficam no chão da fábrica se aglomerar e levar o vírus para suas casas. Vamos cobrar os vereadores para convencer o Poder Executivo e que esta quarentena aconteça”, disse Strano em sua life.

