Secretário Municipal de Segurança alerta: “é questão de saúde pública, de vida”

Três equipes da Polícia Militar e três equipes da Guarda Municipal, além de fiscais de posturas da Prefeitura Municipal, da Vigilância Sanitária e Procon estão a campo em São Carlos em uma blitz para orientar comerciantes com restrição, a não abrirem suas lojas, de acordo com decreto baixado pelo prefeito municipal Airton Garcia (PSL) na noite de sexta-feira, 20, onde somente hiper e supermercados, distribuidores e gás e água, lotéricas, farmácias e postos de combustíveis podem ficar abertos.

A determinação é com base para evitar aglomerações populares e evitar a propagação do Covid-19 (coronavírus).

Em entrevista na manhã deste sábado, o secretário municipal de segurança pública Samir Gardini pediu a compreensão de todos os envolvidos. “É uma questão de saúde pública, de via”, disse. “A situação é séria e agradeço a compreensão de todos”, disse.

Gardini disse que os comerciantes que estavam com suas lojas abertas foram receptivos e entenderam a situação e após diálogo e sabedores da gravidade do momento, baixaram as portas.

“Mas essa blitz continua até às 3h deste domingo, 22. E durante a manhã reinicia para podermos fazer cumprir o decreto. Espero que todos colaborem, pois é uma questão de saúde pública, de sobrevivência”, repetiu.

